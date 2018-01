"Romanzo famigliare", le anticipazioni della terza puntata

Lunedì 15 gennaio, alle 21:25 su Rai 1, la terza puntata di "Romanzo Famigliare". Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con mani in pasta tra petrolio e cantieri navali.

Un family drama animato da uno sguardo pieno di verità emotiva, in sei prime serate tv. Con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca e con la partecipazione di Anna Galiena e Giancarlo Giannini, arriva la prima serie tv Rai firmata da Francesca Archibugi.

"Romanzo famigliare", terza puntata: le anticipazioni

Mentre la Fondazione diventa sempre più importante nella vita di Emma, la crisi con Agostino si acutizza. Emma si avvicina sempre di più a Giorgio, che non ha mai smesso di amarla. Agostino, nel frattempo, si ritira a vivere in Accademia, in questo modo tenta di dimenticare i problemi con la moglie. Sarà un malore di Micol, e la corsa al pronto soccorso, a riavvicinare Emma e Agostino.