Romina Power, a 'Chi l'ha visto' l’appello per Ylenia: ecco come potrebbe essere oggi

Ylenia Carrisi è viva? A distanza di 25 anni dalla scomparsa della figlia allora 23enne, mamma Romina Power non perde le speranze e, intervenendo a ‘Chi l’ha visto’ nella puntata del 20 novembre, ha lanciato un appello nel mese della sua primogenita, nata il 29 novembre 1970. "Nel cuore di una mamma la speranza non muore mai", ha affermato la cantante intervenendo in un video trasmesso dalla trasmissione in onda su RaiTre durante la quale sono state mostrate delle foto che indicano come potrebbe essere diventata oggi Ylenia.

Ylenia Carrisi è viva? Le foto di come potrebbe essere oggi

Le immagini age progressed che simulano come potrebbe essere diventata oggi Ylenia Carrisi sono state realizzate dall'antropologa forense Chantal Milani. Parallelamente all’invecchiamento dei genitori, sono stati studiati dei video in cui c'è Ylenia: da qui la realizzazione delle immagini che mostrano la probabile fisionomia attuale della figlia di Romina Power e Al Bano.

"In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca", ha dichiarato nel suo video-appello Romina Power consapevole che "sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare".

(In basso, la foto di come potrebbe essere diventata oggi Ylenia Carrisi)

Romina Power, l’appello per la figlia Ylenia a ‘Chi l’ha visto’ e il commento di Federica Sciarelli

Al pubblico di ‘Chi l'ha visto?’ Federica Sciarelli ha mostrato la sua vicinanza a Romina Power anticipando che ci sarà un messaggio unificato trasmesso in tutto il mondo per chiedere aiuto affinché venga ritrovata. Nel servizio realizzato dal programma, inoltre, sono state spiegate le ragioni per cui Ylenia potrebbe ancora essere viva, avendo cambiato identità dopo essere stata soggiogata da Alexander Masakela, a New Orleans, il guru di cui lei si fidava. La speranza è che abbia cambiato identità e che adesso non ricordi più il suo passato.