La famiglia di Romina Power protagonista di una fiction? L'indiscrezione

Non solo la famiglia Kardashian, non solo i Ferragni, anche i Power potrebbero diventare protagonisti di una fiction in onda prossimamente su Raiuno. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Vero nell’ultimo numero in edicola. Sembra, infatti, che, già dalla prossima primavera, inizieranno i casting per poi dare inizio alle riprese della serie tv. Sempre sul settimanale si legge che la messa in onda dovrebbe esserci entro la fine del 2019, sulla prima rete della tv pubblica.

Una fiction sulla famiglia 'Power'

Le indiscrezioni parlano esplicitamente della famiglia Power (non Power-Carrisi, attenzione!). La fiction dovrebbe, infatti concentrarsi su Romina, e ancor di più sul padre e sul nonno, che hanno segnato la storia di Hollywood.

Tyrone Power, padre della cantante, infatti, è stato tra gli attori di maggior successo tra gli anni ’30 e ’50, già figlio d’arte: il padre, infatti, era l’attore Tyrone Power Senior. Il papà di Romina Power ha avuto ben 3 matrimoni: il primo con un attrice francese (Annabella), il secondo con un’attrice messicana (Linda Christian) dal quale sono nati anche Romina e Taryn e il terzo con Deborah, sposata nel 1985, poco prima della sua morte. Tyrone Power si è distinto per la sua carriera attoriale, ma anche per le relazioni extra coniugali che hanno contrassegnato la sua vita sentimentale.

Per ora Romina Power non ha mai parlato del progetto, dunque non sappiamo se, in qualche modo, figurerà anche lei. Di certo sappiamo, invece, che Al Bano Carrisi sarà protagonista di una fiction, prossimamente, al fianco di Lino Banfi.