Romina Power, la gaffe su Rai1 e la frase su Al Bano: "Quando canto con lui non ho mai freddo"

C'erano anche Al Bano e Romina Power a Potenza sul palco dello show "L'anno che verrà" condotto da Amadeus. Un momento molto atteso, sia da chi affollava la piazza sia da guardava il programma a casa, considerando la popolarità e l'affetto di cui godono i due.

Sul palco con un abito forse un po' troppo leggero, Romina Power non è riuscita a trattenersi: "Ma l'anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?". Una frase che non è sfuggita a molti, come dimostrano anche i commenti su Twitter. Diversi utenti infatti non hanno potuto fare a meno di notare la battuta poco felice, sottolineano soprattutto l'abbigliamento poco adatto al clima della serata.

Ma l'atmosfera si è fatta più "calda" quando Amadeus, anche per distogliere l'attenzione della battuta di Romina Power, ha rilanciato l'esibizione della coppia canora e lei ha commentato: "Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo". Chissà come l'avrà presa Loredana Lecciso...