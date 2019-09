Domenica In, Mara Venier "resuscita" l'ostetrica di Romina Power (che lei aveva dato per morta)

Mara Venier può resuscitare anche i morti e quello che è successo oggi a Domenica In lo dimostra. Romina Power (dopo lo scivolone sui vaccini) stava raccontando di quando mise al mondo i propri figli. I primi nacquero a Roma, in clinica, le due ragazze, Cristel e Romina jr, invece a casa, a Cellino San Marco. Ad assisterla sempre c’è stata un’ostetrica romana, conosciuta appunto in clinica e che poi l’ha seguita anche in Puglia per i due parti in casa. Per lei Romina Power ha avuto parole molto dolci, commuovendosi al pensiero che ormai l’ostetrica fosse morta. Invece la signora Romina è viva e vegeta ed era in studio per farle una sorpresa.

Domenica In, l'incontro tra Romina Power e l'ostetrica "resuscitata"

Un momento di imbarazzo che si è trasformato subito in una situazione surreale ma al tempo stesso decisamente tenera, visto il grande legame tra le due. Dopo aver cercato di contattarla in occasione proprio delle nozze di Cristel, Romina Power aveva creduto che fosse morta, non avendo ricevuto risposte. Una gaffe accolta tra applausi e risate in studio e in collegamento, dove c’era Cristel dalla Croazia, mentre Mara Venier cercava di riprendere il filo del discorso, soffocata da un eccesso di risa, con le lacrime agli occhi: “È la prima puntata di Domenica In e zia Mara ha fatto una cosa incredibile: è riuscita a far resuscitare la signora Mirella”.

Vispa e dalla battuta pronta (“Io sono ancora viva, ma viva bene. A ‘sto punto, tocco ferro”), la signora Mirella ha ricordato com’erano Romina e Al Bano giovani genitori in attesa. Al momento di concludere il blocco dell’intervista, tra i saluti e la musica, Mara Venier ha chiesto alla signora Mirella se i due torneranno mai insieme: “Penso di sì, lui è sempre tanto innamorato di lei”.