Giletti chiama, Rubio non risponde. Poi la stoccata: "Non sparare cazz***, il numero non ce l'hai"

Bagarre a distanza tra Massimo Giletti e Chef Rubio. Domenica sera, in apertura della puntata di 'Non è l'Arena', il conduttore ha annunciato il tentativo fallito di chiamare sul cellulare il cuoco-attivista dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle sue dichiarazioni sui due poliziotti uccisi a Trieste.

"Amore mio, il numero non ce l'hai quindi non sparare cazzate in diretta dicendo che mi stai chiamando - ha tuonato Rubio su Instagram -, che poi gli analfabeti funzionali ce credono e me riempiono la posta de stronzate. Quindi la prossima volta evita (o chiedi alla redazione il numero vero). Che poi te poteva pure dì male (o bene, dipende dai punti de vista) e me trovavi su'r cesso e allora sai quanto me tajavo. Fate ride li mortacci vostra e de chi ve paga". Il post è accompagnato da un fermo immagine della trasmissione di Giletti, con il conduttore in primo piano e una gigantografia di Rubio sullo sfondo.

Prima di lanciare la telefonata Giletti aveva detto in diretta su Rubio: "Viviamo in una società dove appena succede una cosa del genere, uno non sente altro che la necessità impellente di dire la prima stronzata che vuole dire. In certi casi sarebbe meglio evitare. Prima di scrivere certe cose bisognerebbe pensarci non una ma cento volte".