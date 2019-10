Tu si que vales, il ballerino di pole infiamma Sabrina Ferilli: "Che ca*** me frega del palo"

(Nel video sopra la performance di Oleg Tatarynov)

Una pole dance bagnata nella seconda puntata di 'Tu si que vales'. La performance di Oleg Tatarynov vale per tutti e quattro i giurati, ma soprattutto per Sabrina Ferilli, presidente della giuria popolare, rapita dalla bellezza del ballerino ucraino.

E' lei a portargli l'accappatoio alla fine dell'esibizione e non si lascia sfuggire l'occasione per complimentarsi: "Il palo fa veramente miracoli. Sei bellissimo". Maria De Filippi intuisce il terreno fertile e la gag è presto servita. "Sabrina hai visto quante difficoltà in questa performance?" e l'attrice non usa mezzi termini: "Io le difficoltà non le ho vite perché ero attratta dalla fisicità del ragazzo, dai muscoli del ragazzo, dall'elasticità del ragazzo e l'ho associata a tanti movimenti. Quella che ho sognato io di performance è meglio di questa della vasca, te lo posso assicurare".

E mentre Maria continua a chiederle del palo mobile, lei taglia corto: "Il palo, il palo, ma che ca*** me frega del palo Maria?".