L'amore strappato, Sabrina Ferilli: "Ho recitato con questa famiglia nel cuore"

E' una storia davvero intensa quella al centro de 'L'amore strappato', la nuova serie tv di Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli, in onda per tre serate a partire da domenica 31 marzo. Lo sa bene l'attrice romana, che a Verissimo racconta tutta l'emozione di calarsi in un ruolo così drammatico. “Ho sempre cercato di dare voce a quello che non funziona, alle minoranze a chi ha subito torti. Questa è una storia che mi ha toccato tanto, proprio per questa forma di partecipazione che ho rispetto a certi problemi”. La miniserie è tratta da una storia vera di malagiustizia che vede un padre accusato ingiustamente di molestie nei confronti della figlia.

Ai microfoni del talk show, Ferilli racconta racconta: “Questi sono film che ti porti dentro per tanto tempo. Sicuramente non finisce qui la mia attenzione su questo tema. E’ tutto molto forte e ingiusto. Proprio una settimana fa in Sicilia è successa la stessa cosa ad un altro genitore”. Riguardo ai protagonisti veri di questa storia di cronaca assurda, avvenuta negli anni ‘90, l’attrice romana dice: “Non ho voluto incontrare la famiglia, perché io sono poi chiamata a realizzare un film, mi appoggio ad un copione. Per cui non mi andava di avere un rapporto che avrebbe potuto magari far nascere degli equivoci, delle aspettative. Ma è chiaro – chiosa – che ho recitato tutti i giorni con questa famiglia nel cuore”.

La trama de 'L'Amore strappato'

La fiction, prodotta da Jeky Productions, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena sette anni, viene strappata alla sua famiglia.

La mamma, interpretata dalla Ferilli, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiustamente accusato di molestie, e per riavere la sua bambina.

La fiction è liberamente ispirata al libro “Rapita dalla Giustizia”, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri.

“L’amore strappato” è una storia che lascerà con il fiato sospeso, raccontando tappa per tappa, la dolorosa battaglia di una famiglia felice sconvolta da un’accusa infamante.