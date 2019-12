Sorpresa per Sabrina Ferilli a 'Tu sì que vales', tra i concorrenti suo cugino Ennio

(nel video l'esibizione di Sabrina Ferilli assieme alla Piccola Orchestra di Fiano Romano)



"Carramba che sorpresa" per Sabrina Ferilli a 'Tu sì que vales'. Un concorrente speciale ha partecipato all'ottava puntata andata in onda ieri sera su Canale 5: suo cugino Ennio, membro della Piccola Orchestra di Fiano Romano, paese dove la bell'attrice è cresciuta.

Ennio il cugino di Sabrina Ferilli

"È mio cugino Ennio" ha esclamato quando l'ha visto sul palco. "Lui è figlio di mio zio Aldo, che aveva una ferramenta e mi ha insegnato un sacco di cose su viti, chiodi, bulloni". Ha detto con la sua solita spontaneità la Ferilli, protagonista a tutti gli effetti di questa edizione del programma del sabato sera, tanto che ieri sera si è esibita assieme all'orchestra musicale con il brano a lei molto caro "Roma nun fa' la stupida stasera" celebre canzone di Lando Fiorini da lei cantato più volte recitando nella commedia musicale "Il Rugantino".

L'usanza del fornetto

Dopo il duetto con suo cugino Ennio, molto apprezzato da giuria e pubblico, Sabrina ha raccontato un'usanza della sua famiglia, ovvero quella di acquistare decisamente per tempo, quando si è giovani, un posto al cimitero onde evitare che se ne esaurisca la disponibilità o che si finisca per essere separati dai propri cari.

"La nostra famiglia ci ha insegnato a responsabilizzarci. Così a 20 anni, sollecitata dai miei genitori, la mia prima spesa è stata un fornetto. Me so fatta un loculo. - ha precisato - E ne ho preso anche uno per mio marito. Marito che prima c'era e poi non c'è stato più. Mi è rimasto il fornetto vuoto!".

Il tutto ovviamente accompagnato dalle risate di tutti i presenti.