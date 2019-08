Sabrina Paravicini, il messaggio per Nadia Toffa: “Addio anima bella”

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Nadia Toffa è arrivato anche quello di Sabrina Paravicini, l’attrice di Un medico in famiglia che qualche mese fa ha rivelato di avere un tumore. Anche lei come la conduttrice de Le Iene sta raccontando la malattia sui social, giorno per giorno.

“Addio anima bella e giusta. Le tue battaglie resteranno per sempre. Che dolore”, aveva scritto l’attrice su Instagram dopo aver saputo della scomparsa di Nadia Toffa.

Sabrina Paravicini e il racconto della malattia sui social

Ieri invece, in uno dei post nei quali racconta la quotidianità delle terapie e della sua vita in una sorta di diario virtuale, Sabrina Paravicini ha ricordato ancora una volta Nadia.

“Ieri in ospedale nella sala d’attesa c’era un silenzio irreale - ha ricordato l’attrice - Ho ritrovato le mie compagne di chemio. Ci siamo sorrise. Ieri nessuno aveva voglia di parlare. C’era molta tristezza nell’aria. Una signora anziana a cui avevo regalato un turbante mi si è avvicinata. Le ho chiesto come stava. “Sabrina, hai sentito di quella ragazza della televisione?” Non dice la parola “morta” oggi per noi è una parola troppo dolorosa e il dolore ce lo portiamo dentro e fuori da troppi mesi. Le prendo la mano e le dico “si ho saputo e sono molto triste, ma ogni persona ha una storia diversa, ogni persona ha un futuro diverso, non abbia paura, stia tranquilla”

L’attrice ha poi continuando descrivendo sentimenti profondi: “Lo so bene, non abbiamo paura per noi, il nostro pensiero di cura e di preoccupazione è per le persone che amiamo e che ci amano”.