Sabrina Paravicini presenta la sua parrucca Carlà: "Mi ha dato sicurezza"

La perdita dei capelli è uno degli effetti collaterali della chemioterapia, forso il più innocuo dal punto di vista della malattia che si sta combattendo, ma il più visibile agli occhi delle persone. È il segno riconoscibile di chi sta portando avanti una battaglia contro il cancro. Spesso però indossare una parrucca rappresenta un tabù, un ulteriore trauma per quanti stanno affrontando le cure per sopravvivere.

Sabrina Paravicini, attrice di 'Un medico famiglia', da circa un anno sta combattendo la sua battaglia più difficile raccontando passo passo i dettagli del suo percorso ai followers, dall'intervento alla perdita dei capelli, cercando di dare forza a chi come lei vuole sconfiggere il 'mostro'. L'ultima foto postata la ritrae con la parrucca utilizzata durante la chemioterapia. La tiene in mano, quasi come un trofeo. Come sempre un lungo messaggio accompagna lo scatto.

Sabrina Paravicini: "Mi ha dato sicurezza"

"La mia parrucca l’avevo chiamata Carlà. Le ho voluto bene anche se l’ho messa pochissimo mi ha dato sicurezza i primi giorni anche solo per andare a fare la spesa. Quando andavo in tv a promuovere film e libro al trucco abbassavo lo sguardo e dicevo “ho una parrucca” e la risposta è sempre stata: “e che problema c’è ora te la sistemiamo per bene”. E con un sorriso sistemavano Carlà e io mi sentivo parte di qualcosa di bello, di gentile. Adesso è su una mensola da mesi, ha preso un po’ di polvere. Le faccio una carezza ogni tanto. Chissà magari un giorno farò un monologo in teatro che inizierò con indosso la parrucca, me la toglierò e la presenterò al pubblico: Carlà, la mia compagna di viaggio".