"Ho avuto un tumore": la conduttrice di 'Quarto Grado' guerriera come Nadia Toffa

"Le parole di Nadia Toffa mi hanno molto colpito. Ho avuto voglia di abbracciarla anche se non la conosco personalmente, perché so esattamente cosa ha vissuto". Così ieri sera, in diretta a 'Quarto Grado' su Rete 4, la giornalista Sabrina Scampini ha raccontato per la prima volta la sua battaglia contro il cancro, conclusa con l'ultima terapia arrivata due settimane fa.

Come Nadia la scorsa settimana ha voluto condividere con il pubblico la sua lotta (vinta) contro un tumore, così anche Sabrina ha deciso di parlare della malattia una volta terminate le terapie. "Ne voglio parlare qui a 'Quarto Grado' perché siete la mia famiglia - ha esordito con il conduttore Gianluigi Nuzzi - I telespettatori mi hanno sempre chiesto se avessi problemi di salute. In pochi sapevano la verità. Un anno fa ho scoperto di avere un tumore. Mi sono operata e nei mesi successivi ho seguito cicli di chemioterapia e radioterapia. Due settimane fa ho finito. Insomma, condivido con Nadia questo traguardo importante".

"Ho avuto la coda per mesi, mi sono arrivate prese in giro sui social"

Quindi il racconto dell'ultimo anno: "Per mesi ho avuto una coda. Che poi, nel tempo, è diventata sempre più spennacchiata. Mi sono arrivate anche prese in giro sui social, ma non ci sono rimasta male, perché il pubblico non poteva sapere". E un appello a tutte le donne, a non trascurare la prevenzione: "Non mi sono mai sentita malata, mi sono sentita una guerriera. Io ce l'ho fatta perché ho scoperto la malattia in tempo. E' importante la prevenzione. Fatela".