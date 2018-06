"Sacrificio d'amore", al via la seconda stagione: trama e anticipazioni

Arriva su Canale 5 la seconda stagione di "Sacrificio d'amore", al via da mercoledì 20 giugno in prima serata Canale 5. Ad arricchire il cast della fiction in costume, ambientata a Carrara nel 1913, accanto ai protagonisti Francesco Arca (Brando Pizzi), Francesca Valtorta (Silvia Corradi) e Giorgio Lupano (Corrado Corradi), vedremo anche Maurizio Tombini, Federica De Benedettis e Alex Belli nei panni di tre nuovi personaggi.

Sacrificio d'amore 2, le new entry

Jacopo Farnesi di San Rossore (Maurizio Trombini), padre di Lucrezia (Federica De Benedittis) e di Livio (Alex Belli). Da padre 'innamorato' della figlia, accetta le sue scelte estreme e l'appoggia in tutte le sue decisioni. Proprio per questo, si scontra con il figlio maggiore, Livio (Alex Belli). Lui è il classico rampollo primogenito, sicuro di sé, sfrontato e arrogante in apparenza, in realtà intimamente fragile e confuso. Pur essendo molto legato alla sorella, non ne approva le scelte, soprattutto in amore. Ad animare il teatro di Carrara, arriva la giovane ed esuberante Nanà (Roberta Giarrusso): femme fatale per eccellenza, spirito libero e ballerina, sicura di sé e del potere che esercita sugli uomini, ma con una malinconia di fondo.

La trama

La storia prende il via nella prestigiosa clinica di Des Alpes, in Svizzera, dove il cavatore Brando Prizzi (Francesco Arca), ammalato di tubercolosi, sta seguendo le cure. Raggiunto a sorpresa da Silvia Corradi (Francesca Valtorta), moglie del proprietario delle Cave di marmo di Colonnata e sua amante, trova davanti a sé una donna profondamente cambiata e pronta a lasciarlo per il bene della sua famiglia. Brando, ignaro del sacrificio d'amore di Silvia, che per avere il denaro necessario per le costosissime cure che gli stanno salvando la vita è stata costretta dal marito a rinunciare a lui per sempre, distrutto dal dolore, inizia a rifiutare le cure e a provare disprezzo per quella donna che ha tradito il suo amore e la sua fiducia.