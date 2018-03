Sallusti, il collegamento dello scandalo: Hitler e meme di Bocelli sullo sfondo

Occhi puntati su exit poll e proiezioni? Sì, ma fino a un certo punto. Durante la maratona elettorale di Bruno Vespa, domenica sera su Rai 1, non è passato inosservato l'ufficio di Alessandro Sallusti, in collegamento con Porta a Porta per commentare i risultati.

Sullo sfondo, appese alla parete, alcune immagini decisamente discutibili. In particolare a colpire l'attenzione, facendo urlare allo "scandalo", un fotomontaggio di Adolf Hitler che lancia un frisbee facendo il saluto nazista e un meme di Andrea Bocelli, che in un selfie si prende solo metà viso.

Al pubblico attento non è sfuggito, e nel giro di pochi minuti sui social già impazzava la polemica. Qualcuno l'ha presa a ridere, molti invece hanno puntato il dito contro il direttore de Il Giornale, che obiettivamente una figura del genere poteva risparmiarsela, soprattutto in prima serata.