Salvatore Esposito ricoverato: "Tornerò più forte di prima"

"Never back down!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il professor Domenico Falco, la sua equipe, la direzione dell'Ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING!! #Stasenzapensieri". Così l'attore Salvatore Esposito, il celebre 'Genny' Savastano della serie 'Gomorra', annuncia su Twitter ai fan un infortunio che gli ha causato una frattura alla gamba sinistra e il ricovero in ospedale.

"Mi state scrivendo in molti, ma voglio tranquillizzarmi: niente di grave, è pulizia al tendine rotuleo", prosegue Salvatore in una Instagram Stories, sottolineando come per un po' di tempo dovrà camminare con le stampelle.

Molti i riferimenti alla fortunatissima serie tv nel post dell'attore, che accompagna il commento con una foto che lo ritrae sul letto dell'ospedale, sorridente e con il pollice alzato insieme a medici e infermieri.