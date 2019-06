Salvini commenta la finale del GF, Heather Parisi lo stronca: la risposta è velenosa

Tra gli oltre 3 milioni di telespettatori che ieri hanno guardato la finale del Grande Fratello c’era anche Matteo Salvini, fan accanito del reality che nei lunedì degli ultimi tre mesi ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 appassionato del genere.

Anche stavolta come in precedenti occasioni, il vicepremier ha condiviso con i follower il momento di relax davanti al piccolo schermo, esternando il dispiacere per l’ultima puntata del programma tanto amato. “E anche quest'anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi? Dai, un sorriso allunga la vita”, ha twittato il ministro degli Interni a corredo della foto della vincitrice Martina Nasoni, interrogativo che ha suscitato le risposte di tanti, tra cui quella velenosa di Heater Parisi.

E anche quest’anno è andata!

Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??😉

Dai, un sorriso allunga la vita. #GF16 pic.twitter.com/VcOAfX2j9p — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 giugno 2019







Salvini commenta la finale del GF, la risposta velenosa di Heater Parisi

“Azzardo una risposta al dubbio amletico di Matteo Salvini : ‘si può stare senza Grande Fratello tutti questi mesi??' Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient'altro da fare”: questa la cruda risposta che Heather Parisi ha lanciato via Twitter a Salvini dispiaciuto per la fine del Grande Fratello. Replica che pure stavolta non ha mancato di dividere ancora la schiera di utenti, alcuni concordi con la sua osservazione tanto lapidaria, altri pronti a farle notare che quella di Salvini era una notazione ironica che lei non ha saputo cogliere...

Azzardo una risposta al dubbio amletico di @matteosalvinimi :

"si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi??"

Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient'altro da fare. H* #GF16 #heatherparisi — Heather Parisi (@heather_parisi) 11 giugno 2019