Salvo Sottile dice addio a ‘Mi manda Rai3’ e si commuove: “Mi mancherete”

Dopo quattro anni Salvo Sottile ha lasciato ‘Mi Manda Rai 3’, affidando a un discorso commosso il suo congedo e il ringraziamento al pubblico che lo ha seguito con affetto. Nella puntata di venerdì 26 giugno, ospite della trasmissione storica della Rai è stato il suo ex conduttore Andrea Vianello che ha speso parole di grande stima e affetto per il collega capace di affrontare con professionalità e rigore una stagione televisiva tanto delicata a causa dell’emergenza sanitaria.

Evidente la commozione negli occhi di Salvo Sottile: “Le parole di Andrea mi commuovono e arrivano nell’ultima puntata”, ha esordito il giornalista che ha proseguito citando la squadra del programma che ha permesso il prosieguo in un momento complicato. “E’ stata un’avventura straordinaria, difficile, perché ci siamo messi al servizio dei cittadini, ma abbiamo dovuto cambiare pelle nell’epoca dell’emergenza Covid, raccontando i problemi dei cittadini, cercando di diventare un centro di ascolto rispetto ai problemi del Paese. Questo è stato possibile grazie a una straordinaria squadra (…) che ha fatto in modo di mandarci in onda lo stesso durante il Covid. Se ho sbagliato qualcosa, l’ho sbagliata io. Se vi abbiamo portato del beneficio è merito di questa squadra, di questa grande famiglia di Mi Manda Raitre, che ovviamente mi mancherà, come mi mancherete voi. Per l’ultima volta vi saluto nel modo più affettuoso: ciao, buone vacanze!!

Grazie a tutti voi per l’affetto e alla passione con le quali ci avete seguito in questi anni. Grazie al maestro e amico @andreavianel alla squadra di @mimandaRai3 . Mi mancherete pic.twitter.com/TvonnJFJMn — Salvo Sottile (@salvosottile) June 26, 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il futuro professionale di Salvo Sottile

Con la fine della sua esperienza televisiva a ‘Mi manda Rai3’ Salvo Sottile conclude un ciclo lungo quattro stagioni al timone del programma. Con l’arrivo di Franco Di Mare alla direzione di Rai 3, a maggio è stato sospeso per bassi ascolti dopo due settimane di messa in onda, Palestre di Vita, trasmissione con la quale Salvo Sottile era approdato nell’access della rete. Al momento non si conoscono i possibili scenari sul futuro professionale del giornalista per la prossima stagione, i cui palinsesti saranno presentati il prossimo 9 luglio.