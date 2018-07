Salvo Sottile: "Anche quest'anno due grandi avventure in Rai" | LA VIDEOINTERVISTA

"Mi manda Raitre" è ormai un punto di riferimento imprescindibile per il pubblico italiano, ma confermato anche "Prima della notte", in onda sempre su Rai 3 il lunedì in seconda serata. Un'altra bella sfida per il conduttore che ai nostri microfoni si è detto soddisfatto e curioso di affrontare un'altra bella avventura la prossima stagione