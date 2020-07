Samanta Togni a 'I Fatti Vostri' accanto a Magalli: "Immensamente grata"

Dopo l'addio a 'Ballando con le stelle', per Samanta Togni inizia un nuovo capitolo televisivo. Sarà lei a prendere il posto di Roberta Morise a 'I Fatti Vostri' e su Instagram non nasconde la gioia e l'emozione per un'esperienza così importante: "Un anno di grandi cambiamenti, su tutti i fronti - ha scritto - Tanta felicità ed immensamente grata per questa grande opportunità in un differente ruolo, al fianco di un veterano nonché maestro della televisione italiana, Giancarlo Magalli. Nuova avventura e tanta voglia d'imparare! Sono prontissima!".

Un debutto importante per lei, per la prima volta alla conduzione e in un format storico della Rai (la prima puntata nel dicembre del 1990, poi il programma ha cambiato nome in 'Piazza Grande', subendo una piccola interruzione, per poi riprendere ininterrottamente dal 2009).

Oltre a Giancarlo Magalli e Samanta Togni ci saranno Umberto Broccoli, l'astrologo Paolo Fox e Massimo Morico. Un anno di grandi cambiamenti per la showgirl, non solo professionali: a febbraio, infatti, ha sposato Mario Russo dopo 7 anni d'amore.