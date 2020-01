Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle: l'annuncio

Ballando con le Stelle perde un pezzo da novanta: Samanta Togni. Ad annunciarlo è la stessa ballerina in un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente'. "Lascerò 'Ballando con le setelle', voglio crescere", spiega. La sua vita, infatti, è in una fase di forti cambiamenti, non solo professionali ma anche personali, visto il matrimonio alle porte con il compagno Mario Russo.

Perché Samantha Togni lascia Ballando con le Stelle

Nessun dettaglio aggiunto sulle ragioni che porteranno Samanta a dire addio alla trasmissione condotta su Rai1 da Milly Carlucci. E non è chiaro se la sua assenza è da considerarsi a partire già dalla prossima edizione, al via a marzo. Di certo c'è che dietro questa 'rottura' non c'è alcune tensione, ma solo il desiderio di sperimentare nuovi percorsi professionali.

Togni, ballerina, insegnante e personaggio televisivo, è un volto legato a Ballando con le Stelle sin dalla sua prima edizione, andata in onda nel 2005. Nel corso della sua partecipazione al talen ha insegnato danza a tanti personaggi famosi, da Fabrizio Frizzi a Amedeo Minghi, fino ad Enrico Lo Verso, il suo ultimo partner in pista. Dolce, sensuale e brillante, è presto diventata una delle ballerine più amate dal pubblico.

Il matrimonio di Samantha Togni

Intanto Samanta si prepara alle nozze, previste per il 15 febbraio a Terni, sua città d'origine in Umbria, dove la ballerina ha intenzione di trasferirsi lasciando così Roma. Pochi gli invitati, circa 150. Con Mario è stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due si sono conosciuti per caso treno la scorsa estate ed hanno deciso di sposarsi appena due mesi dopo. Lui non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è un imprenditore.