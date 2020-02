Il dolore di Samantha De Grenet: "Non sapevo come dire a mio figlio del tumore, è stato lui a capirlo"

Samantha De Grenet per la prima volta in assoluto parla della sua battaglia contro il tumore. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Qualche giorno fa la De Grenet era scoppiata in lacrime davanti alle telecamere di 'Vieni da Me', senza però riuscire ad affrontare il discorso della sua malattia che per un anno e mezzo l'ha fatta piombare in un incubo. Per la prima volta si racconta, racconta il momento in cui ha scoperto che qualcosa nel suo corpo non andava, il momento in cui le è stato comunicato che si trattava di un tumore ed il dolore provato quando suo figlio Brando di 8 anni si è reso conto di cosa le fosse accaduto.

Samantha De Grenet: "Signora lei ha un tumore"

Tutto è cominciato l'8 luglio del 2018, Samantha De Grenet toccandosi il seno a sentito un bozzo duro. Dopo qualche giorno la brutta notizia e quella frase che fa gelare il sangue: "Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente". Un tonfo al cuore. "Risalgo sul motorino – racconta – e inizio a piangere. Ma non per me. Non ero io. Ero mio figlio. Mio figlio era entrato dentro di me e io piangevo come se fossi lui; è difficile da spiegare un dolore del genere. Un pugno in piena faccia.” Arriva il giorno dell'operazione, un intervento che dura 6 ore: "'Tolto tutto', queste le parole che mi ricordo". Poi l'oncologo la rassicura: "Lei è fortunata, non dovrà fare la chemioterapia. Facciamo solo la radioterapia’”.

La confessione al figlio Brando

In quei giorni la showgirl è stata circondata dai suoi familiari tranne che dal figlio Brando al quale non è stato raccontato cosa stessa accadendo fino al suo ritorno dalla Sardegna: “Io ero a letto. Ho sentito mentre saliva le scale. Mi vede, gli spiego cosa fosse successo ma senza dire la parola tumore, provo a sminuire ma lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata a piangere. Poi ho recuperato le forze e, pian piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”. Infine l'ex concorrente de 'L'isola dei famosi' spiega il perché ha deciso di parlarne pubblicamente: “Per sostenere l’importanza della prevenzione. Grazie alla prevenzione, alla velocità, all’intuizione, se ne è andato e posso respirare”.