Sandra Milo cade dal palchetto di ‘Italia Sì’, Marco Liorni la soccorre | VIDEO

Piccolo incidente per Sandra Milo durante la diretta televisiva del programma pomeridiano di Rai Uno ‘Italia Sì’: l’attrice 86enne è caduta dal palchetto posto al centro dello studio mentre scendeva dalla pedana, destando la preoccupazione dei presenti e dello stesso conduttore che le porgeva la mano.

Immediato il soccorso di Marco Liorni che ha aiutato la sua ospite: “Non è successo niente. E’ come Cenerentola, mi rimetto la scarpetta”, ha sdrammatizzato lei pronta a rialzarsi immediatamente.

La caduta di Sandra Milo: "E come Cenerentola mi rimetto la scarpetta"



Da Italia sì del 29 febbraio 2020 su Rai 1.#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/gJ68Ly9k4h — LALLERO (@see_lallero) February 29, 2020

Sandra Milo, nessuna conseguenza dopo la caduta a ‘Italia Sì’

“Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia!”, ha fatto sapere Marco Liorni su Twitter dopo la caduta della sua ospite; “I gradini sono due… Io le ho dato la mano… E niente, non vi fidate di me”, ha aggiunto ancora in un video successivo che ha ulteriormente rassicurato i telespettatori sulle condizioni di salute dell’attrice.

Sandra fortunatamente sta bene! ❤️ Buon fine settimana a tutti, vi aspetto sabato prossimo alle 16:40 su #Rai1 😊 #ItaliaSì pic.twitter.com/cweelkBT3K — marco liorni (@marcoliorni) February 29, 2020