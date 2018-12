Sandro Mayer, folla di vip ai funerali: il commovente ricordo della figlia | VIDEO

(I funerali di Sandro Mayer nel servizio trasmesso da Pomeriggio Cinque)

Questa mattina a Milano si sono svolti i funerali di Sandro Mayer, giornalista e volto noto della tv scomparso venerdì dopo un’improvvisa malattia.

In piazza San Babila si sono ritrovati tanti volti noti del mondo dello spettacolo come Milly Carlucci, Roberto Alessi, Urbano Cairo e Silvana Giacobini, ma anche gente comune riunita per dare l’ultimo saluto al professionista che aveva dimostrato di essere.

Alcuni frammenti della cerimonia sono stati mandati in onda nel corso del programma di Barbara d’Urso ‘Pomeriggio Cinque’, dove Isabella Mayer aveva voluto ricordare il padre poche ore dopo la sua scomparsa.

Anche oggi durante i funerali, la figlia del giornalista ha voluto condividere con i presenti un toccante episodio della sua infanzia, quando gli chiese se un giorno sarebbe morto anche lui.

“Un giorno morirò anche io, ma tu sarai grande e non ti farà soffrire tanto” fu la risposta di Sandro Mayer alla figlia Isabella: “Mi rispose con sincerità, ma io ora vorrei dirgli che si sbagliava. Avrei avuto ancora bisogno di lui. Mi ha lasciato un vuoto enorme”.

(Milly Carlucci e Urbano Cairo davanti al feretro di Sandro Mayer al termine della cerimonia funebre che si è svolta in piazza San Babila a Milano, 3 dicembre 2018. ANSA / MATTEO BAZZI)