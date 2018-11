Addio a Sandro Mayer, il dolore di Milly Carlucci: “Mi hai spezzato il cuore”

La notizia della morte di Sandro Mayer, giornalista e volto noto della tv italiana, ha lasciato sconvolto il pubblico abituato a vederlo come opinionista in diverse trasmissioni come 'Domenica In' e 'Buona Domenica', e quanti hanno avuto l’occasione di lavorare con lui fianco a fianco.

Tra loro, Milly Carlucci, conduttrice e autrice del programma ‘Ballando con le stelle’ di cui Mayer è stato fino all’ultima edizione protagonista nel suo ruolo di commentatore delle performance dei vip ballerini.

La scomparsa del giornalista che con i suoi commenti e la sua gentilezza ha contribuito a dare un grande supporto al successo del dance show di Rai Uno ha provocato un grande dolore in Milly che poco fa la condiviso con i follower il suo pensiero carico dell’affetto per l’amico.

“Caro Sandro, sei stato il fratello saggio, un consigliere, un affettuoso, amorevole e prezioso compagno di viaggio e di vita. Non riesco a crederci. Mi hai spezzato il cuore. Il mio affetto e la mia stima per te non finiranno mai”, il pensiero della conduttrice a cui si stanno unendo i messaggi di quanti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sua professionalità.

Tra loro anche Ivan Zazzaroni che sui social ha scritto: "Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle 'sorprese' per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra".



Chi era Sandro Mayer

Nato a Piacenza nel 1940, laureato in Scienze Politiche, Sandro Mayer iniziò a lavorare come traduttore per poi dedicarsi anima e corpo al giornalismo. Una carriera importante e costellata di successi la sua, al via con la direzione di diverse riviste femminili come Dolly e Novella 2000, per poi passare alla guida di Epoca, nel 1981. Nell'83 arriva la direzione del settimanale Gente, dove restò per venti anni. Dal 2004 al timone delle testate di Cairo Editore DiPiù e DiPiù Tv.