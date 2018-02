Sanremo 2018 lascia il segno: la dedica di Pierfrancesco Favino a Michelle Hunziker

Affiatati, complici, in sintonia perfetta: insieme sul palco del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker e Francesco Favino hanno fatto divertire il pubblico che dall’Ariston e da casa, ha lodato la bravura di ognuno di loro, ma anche l’affiatamento tra colleghi diventati amici.

La dimostrazione che questa straordinaria esperienza abbia lasciato ad entrambi un affetto profondo che esula da una mera occasione professionale è arrivata dal profilo Instagram dell’attore.

Per la showgirl, incantevole primadonna della kermesse, Favino ha avuto parole bellissime, impresse in calce a una foto che li ritrae insieme sul tanto calcato palco.

“Questa donna è stata la mia colonna, la mia amica, la luce quando si faceva buio. Grazie Michelle!” ha scritto l’artista al termine della parentesi da conduttore, ormai legato da un affetto sincero alla sua compagna d’avventura che, dal canto suo, non è stata da meno nel ricambiare lodi e complimenti.

“Mi mancano già di brutto..... uffa…” è stato il commento della conduttrice rispetto ai ‘suoi’ due uomini Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, con i quali compare in un’immagine pubblicata sulla sua pagina Instagram.

“È stato un Festival di numeri importanti e di record infranti come non accadeva da molti anni ma per me rimarrà sempre indelebile nel cuore come un’unica e indescrivibile emozione” ha aggiunto ancora Michelle prima di ringraziare i telespettatori che hanno seguito il Festival con tanto affetto.