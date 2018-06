Sanremo 2019, torna Claudio Baglioni

Il tanto chiacchierato (e desiderato) "Baglioni bis" adesso è realtà. Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, Claudio Baglioni accetta la nuova sfida e per il secondo anno consecutivo sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo.

Lo ha annunciato il direttore generale della Rai Mario Orfeo, entusiasta per il "sì" del capitano coraggioso: "Sono molto contento del positivo esito della trattativa sulla direzione artistica del prossimo Festival della Canzone italiana a Sanremo - ha spiegato all'Ansa - E' un grande onore oltre che motivo di orgoglio per tutta la Rai essere riusciti a convincere un grande musicista e compositore come Baglioni a concedere il bis seguendo un percorso di condivisione e di costruzione del progetto artistico".

Una trattativa lunga, che va avanti da febbraio: "C'è stato un vero e proprio corteggiamento - ha fatto sapere Orfeo - e non poteva essere altrimenti considerato il successo di critica e di pubblico e i record ottenuti nella sua prima volta da direttore del Festival. A Baglioni un grande in bocca al lupo per l'edizione numero 69 e per questa seconda avventura insieme con la Rai, con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato quella straordinaria di quattro mesi fa".

E se è vero che squadra che vince non si cambia, ci si potrebbe aspettare un ritorno anche della coppia Favino-Hunziker, che la scorsa edizione ha fatto faville. Oppure Baglioni potrebbe puntare sull'effetto sorpresa. In questo caso, via al totonomi. Perché Sanremo è Sanremo.