Sanremo 2019, spunta il nome di Beppe Fiorello

Il countdown per Sanremo 2019 è partito e dopo la conferma di Claudio Baglioni alla direzione artistica, per il secondo anno consecutivo, è partito anche il totonomi sui conduttori che prenderanno il posto di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Ammesso e non concesso che oltre a Capitan Baglioni non venga riconfermata anche l'esplosiva coppia dello scorso anno. Ipotesi debole, ma che i diretti interessati non hanno ancora mai apertamente smentito lasciando spazio a più di qualche dubbio.

Torna a farsi spazio il nome di Beppe Fiorello, tirato già in ballo un anno fa. Un attore sul palco dell'Ariston è un bel valore aggiunto, come ampiamente dimostrato da Favino, e "Fiorellino" è senza alcun dubbio uno dei migliori nel panorama nazionale. Solo voci per ora, ma lui non dice di no: "Certamente fare il Festival di Sanremo con Baglioni sarebbe un onore - ha fatto sapere sulle pagine de Il Secolo XIX - ma non lo so, è un discorso complicato".

Bisognerà aspettare ancora qualche mese - almeno - per scoprire i protagonisti del prossimo Festival, ma Beppe Fiorello resta uno dei più bramati dal pubblico. E non solo.