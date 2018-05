Michelle Hunziker, Sanremo bis? "Firmerei a occhi chiusi"

Manca ancora molto al prossimo Festival di Sanremo, ma parecchie voci già si rincorrono. Se sembra quasi certa la riconferma di Claudio Baglioni alla direzione artistica, c'è chi scommetterebbe anche sul ritorno degli stessi compagni d'avventura della scorsa edizione.

Favino tace, mentre Michelle Hunziker non se lo farebbe ripetere due volte. "Firmerei ad occhi chiusi per rifarlo con la stessa squadra - ha rivelato a Fabrizio Biasin in un'intervista su Libero - Ci siamo divertiti e siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa". E in pochi ci avrebbero scommesso, come ha svelato Michelle: "Non sai quanti cantanti e comici si sono negati perché temevano il flop e a Festival finito ci hanno detto 'Mi mangio le mani, sarei dovuto venire!'. Insomma, quanto ad ospiti siamo già a posto".

Dalla Rai non si è fatto sentire nessuno, ma la conduttrice ha specificato: "Non ancora". E se è vero che "squadra che vince non si cambia"...