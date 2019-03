Sanremo 2020, al via il totonome: Amadeus in pole

Il Festival di Sanremo compie 70 anni e la Rai ha fatto sapere di voler festeggiare in grande. Un Baglioni ter sembra sempre più improbabile, si immagina quindi che la prossima edizione, nel 2020, sia piena di novità a partire dal conduttore. Al via il totonome e tra i papabili a farsi sempre più spazio è Amadeus.

Secondo indiscrezioni provenienti dagli ambienti Rai e riportate da Gente, infatti, il conduttore tornato alla ribalta della prima serata di Rai 1 con "Ora o mai più", sarebbe sempre più vicino all'Ariston. Sua potrebbe essere anche la direzione artistica, visto il background musicale costruito dopo anni di radio, ma con il supporto - sempre secondo i rumors finora mai confermati - di Carlo Conti, con cui ha collaborato anche nello show musicale che riaccende i riflettori sugli artisti-meteore.

Per il momento solo voci, anche se non è difficile credere che la scelta della Rai sia ricaduta proprio su di lui, molto amato dal pubblico (e dall'azienda) soprattutto negli ultimi anni. Amadeus però non è l'unico nome che circola. Subito dopo ecco quello di Carlo Conti, che potrebbe tornare al timone del Festival dopo due anni di pausa, ancora memore del successo delle sue tre edizioni, e l'outsider di cui vi avevamo già parlato a febbraio, proprio durante la settimana sanremese. Secondo alcuni beninformati, Fiorella Mannoia sarebbe molto vicina alla direzione artistica del 70esimo Festival di Sanremo. La rossa della musica italiana, in effetti, ha la massima fiducia della Rai, che nel 2017 le affidò la prima serata con un one woman show che portava il suo nome ("Uno, due, tre... Fiorella"), e potrebbe essere proprio lei la vera novità della prossima edizione.