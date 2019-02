Sanremo Young, anticipazioni terza puntata: gli ospiti speciali di Antonella Clerici

Terzo appuntamento venerdì 1 marzo su su Rai1 alle 21.25, con Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici che in questa serata accoglierà “la più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, e il trionfatore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood, sull’onda del successo del suo brano, “Soldi”.

Sanremo Young, “La notte degli esami”

La sfida è entrata nel vivo e dopo i duetti da brivido della scorsa settimana, i giovani cantanti in gara dovranno dimostrare tutto il loro talento al fianco di ospiti davvero speciali. In questa puntata l’Academy di SanremoYoung si mette in gioco e sale sul palco, per duettare insieme ai ragazzi. Abilità canore, disinvoltura in scena e passione potranno fare la differenza per conquistare ancora una volta la Giuria di esperti e il pubblico a casa.

In questo terzo appuntamento la classifica sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0) sulla quale daranno il loro giudizio: la SanremoYoung Orchestra e infine Lorella Cuccarini, ospite protagonista della serata, decretando lo Showdown, ovvero la possibilità di salvare due dei cantanti a rischio eliminazione.

Sanremo Young, i concorrenti della terza puntata

A sfidarsi in questa terza manche saranno ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia: Beatrice Zoco, Antonio Vaglica, Maxi Urban, Giovanna Camastra, Kimono, Giuseppe Ciccarese, Eden, Tecla Insolia. Solo sei di loro saranno i migliori talenti che si aggiudicheranno il palco dell’Ariston la prossima settimana.