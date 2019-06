Sara Di Vaira e Lasse Matbger inseparabili: il retroscena dei paparazzi

"Lui non è fidanzato, io neanche, ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso". Con queste parole, alcune settimane fa, Sara Di Vaira descriveva il suo rapporto con Lasse Matberg, il tenente della marina norvegese con cui ha danzato a 'Ballando con le stelle'. Eppure sono in pochi a credere che tra l'insegnante di danza e il suo allievo, vincitori del varietà di Rai Uno, ci sia solo una semplice amicizia, soprattutto dopo aver visto le ultime foto pubblicate dal settimanale 'Oggi', dove i due si mostrano più complici che mai.

Sara Di Vaira e Lasse inseparabili a Roma

"Lasse e Sara - si legge a margine del servizio fotografico pubblicato dalla rivista - Sono a Roma, lei è andata a prenderlo in clinica dopo che lui è stato operato per uno strappo al tendine che si è procurato durante la gara. Si guardano complici, camminano abbracciati, lei lo guarda come un tempo le donzelle guardavano il cavaliere che aveva sconfitto il drago. Ma – sia chiaro – sono solo amici. Così, almeno, sostiene lei".

Che cosa c'è davvero tra Sara e Lasse? I due sono apparsi complici sin dall'inizio della trasmissione condotta da Milly Carlucci e, anche dopo la conclusione dell'esperienza televisiva, sono rimasti legati. Anche quando, subito dopo la conclusione del programma, lui è stato costretto a ricorrere ad una operazione per un incidente avvenuto sulla pista, che gli è costato uno strappo al tendine. Sara era lì, inseparabile dal suo ballerino...