Sara Tommasi torna in tv e racconta la sua nuova vita: "Casa e chiesa. Prenderò farmaci per sempre"

(Nel video sopra Sara Tommasi ospite a 'Live - Non è la d'Urso')

Da anni assente dalla tv, Sara Tommasi è tornata a farsi vedere domenica sera a 'Live - Non è la d'Urso', dove ha raccontato senza filtri il suo periodo buio e la rinascita. Oggi è una donna nuova, si tiene ben lontana dalla droga - la sua rovina - e da quelle cattive compagnie che la trascinarono nel baratro.

"Ho incontrato amicizie sbagliate" ha spiegato, entrando poi nei dettagli di quei film porno girati quando non era nemmeno cosciente: "Una sera ero con delle persone in un locale, ho fatto l'errore di seguirli privatamente nelle loro case. Lì mi hanno minacciato, mi hanno fatto assumere droga e costretta a girare film porno. Avevo il cuore a mille con tutta quella droga. In tutto è durato una decina di giorni".

Le cose andarono sempre peggio, come ha continuato a raccontare la showgirl: "Ero entrata in un vortice, non mi rendevo conto, ero in balia di questa gente. Mi spogliavano, mi portavano dove volevano, mi facevano drogare. Mia madre mi ha ricoverata coattivamente, ma io non mi volevo curare. Quello è stato un periodo bruttissimo".

Sara Tommasi: "Sarò sempre bipolare"

Piano piano, grazie alle giuste cure, alla famiglia e alla fede, Sara Tommasi è riuscita a ritrovare se stessa, anche se qualcosa è cambiato per sempre: "La droga ha bruciato delle cose. Sono bipolare e lo sarò sempre. Non sono guarita, prendo dei farmaci per stabilizzare l'umore e questo dovrò farlo per sempre". La sua vita oggi è cambiata completamente: "Non esco la sera, è pericoloso. Ho riscoperto la fede, vado in chiesa e non voglio fidanzati, per il momento non me la sento di avere rapporti con nessuno".