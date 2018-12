Saranno Isolani 2019, Giorgia Venturini concorrente: foto, video e scheda

Giorgia Venturini è una delle concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l'Isola dei Famosi, online dall'otto al 17 gennaio 2019. Giorgia è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Giorgia Venturini di 'Saranno Isolani 2019'

Giorgia Venturini è nata a Roma, ha 34 anni ed è una PR; si definisce una ragazza determinata ed egoista.

Perché vuole partecipare all'Isola dei Famosi? "L'Honduras - afferma - sarà sicuramente un'esperienza dura ma stimolante. Voglio andarci perché sarebbe la realizzazione di un desiderio e vorrei far conoscere a tutti quella che sono. Andrei a scontrarmi se trovassi una primadonna: vedreste extension che vengono tirate in aria... Ma ho deciso che conterò fino a dieci prima di agire. Le donne sono competitive e tendono a creare attriti. Io sono una bomba di emozioni, sensazioni, fisicità ed allegria. Dovreste votarmi perché io sono il prodotto migliore che trovate in questo momento su piazza".