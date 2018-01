Isola, svelati i nomi dei 3 aspiranti naufraghi "non famosi"

Svelati i nomi dei vincitori di Isola dei Famosi - Saranno Isolani, il format web di pre-selezione per aspiranti naufraghi "non famosi". I tre più votati dal pubblico sono stati: Deianira Marzano, Franco Terlizzi, Valerio Schiavone. Solo uno di loro, però, riuscirà a vivere sulle spiagge di Cayo Cochinos e saranno sempre i telespettatori a decidere chi avrà questa fortuna. Come? Attraverso un televoto che sarà aperto nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi, in onda lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.

Domani, 16 gennaio, i tre aspiranti concorrenti saranno ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare la loro esperienza nel campo d’addestramento nella maremma toscana. Le appassionanti avventure vissute dai “#SarannoIsolani”, fino ad ora esclusiva del mondo web, andranno in onda domenica 21 gennaio alle 23.30 su Italia 1. Il racconto per intero delle 8 puntate (già trasmesse sui social) mostrerà gli aspiranti naufraghi mentre cercano di districarsi tra i pericoli impervi di Playa Desolada. La voce narrante sarà quella dei The Show (le star del web Alessio Stigliano e Alessandro Tenace).