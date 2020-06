Uomini e Donne, Giovanna Abate ha scelto

Non sono bastate le rose, le gag, il corteggiamento misterioso con tanto di maschera e canzoni d'amore. Al momento della scelta, Giovanna Abate ha scartato il tanto chiacchierato Alchimista in favore di un altro pretendente: Sammy, conosciuto già mesi fa durante i primi mesi di trasmissione. La scelta è avvenuta nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

Da tempo Giovanna aveva tradito il suo debole per Sammy Assan, messo a dura prova solo durante le prime settimane di conoscenza con Davide Basolo, alias l'Alchimista, che ha provato a corteggiarla in modo serrato ai tempi in cui il programma aveva cambiato funzionamento a causa del coronavirus. Giovanna ha preferito continuare la sua frequentazione con il 35enne, già conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island 2019.