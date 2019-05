Uomini e Donne, ecco la scelta di Giulia Cavaglia

Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, da ieri fidanzati rispettivamente con Alessio Campoli e Natalia Paragoni, oggi tocca a Giulia Cavaglia scegliere il suo compagno di vita a 'Uomini e Donne'. A contendersi il cuore della tronista, modella 23enne, sono Manuel Raselli e Giulio Galiano. Chi dei due avrà la meglio? L'appuntamento per scoprirlo è a partire dalle 14.45 su Canale 5, quando andrà in onda la puntata della scelta. Rigorosamente in diretta, come voluto dalla conduttrice Maria De Filippi per evitare gli spoiler avvenuti negli anni passati.

Se volete restare aggiornati sulla scelta di Giulia Cavaglia, siete nel posto giusto. Today.it seguirà su questa pagina tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, a partire dall'inizio della puntata. Intanto, vi proponiamo di seguito alcune anticipazioni.

La scelta di Giulia Cavaglia: anticipazioni villa

Poco fa, Witty Tv (la tv ufficiale dei programmi prodotto da Fascino) ha pubblicato una clip di quanto avvenuto nella villa, ovvero quello spazio in cui la tronista e i corteggiatori trascorrono nel tempo insieme, affinché lei possa chiarirsi le idee sulla sua imminente decisione. Ebbene, nel video vediamo Giulio in crisi dopo aver visto sullo schermo alcune immagini di Giulia e Manuel. Che cosa sarà successo? E' possibile che Giulio, sempre sicuro di sé, sia crollato di fronte ad un atteggiamento inaspettato della ragazza, ma lo scopriremo solo tra poco, con l'inizio della puntata.

La scelta di Giulia Cavaglia: chi sono i corteggiatori

Giulio Galiano ha sceso le scale di 'Uomini e Donne' per un appuntamento al buio, ma ha capito da subito che Giulia era la ragazza che voleva corteggiare. La complicità e l'attrazione, tra loro, è stata subito evidente ed è andata crescendo nel corso delle settimane.

"Ho dormito un'ora e quaranta", ha raccontato Giulio poco fa, appena entrato in studio.

Diverso il percorso per Manuel Raselli. Il ragazzo, infatti, in un primo momento ha corteggiato Angela Nasti, per poi scoprire di essere interessato a Giulia Cavaglia.

Nelle foto in basso, Manuel Raselli (in camicia nera) e Giulio Galiano

Chi è Giulia Cavaglia di Uomini e Donne: lavoro e vita privata

Giulia nasce 23 anni fa a Torino. Il pubblico ha imparato a conoscerla qualche mese fa, quando ha corteggiato senza successo Lorenzo Riccardi, che le preferì Claudia Dionigi. Ha partecipato a 'Uomini e Donne' con l'obiettivo di trovare un uomo che sappia stimolarla, che sia dinamico e intraprendente, ma soprattutto che abbia dei valori e conosca il rispetto, che è alla base di tutto.

Sin da piccola fa dell'indipendenza il suo punto di forza. Laureata in comunicazione e marketing, ad oggi svolge diversi lavori: lavora in una azienza nel settore marketing, è modella, influencer, hostess e PR in diversi locali torinesi.

Alle spalle ha una famiglia unita e una sorella più grande alla quale è molto legata. I suoi genitori sono per lei i suoi migliori amici e suo padre il suo più grande confidente.

Nel tempo libero le piace uscire con le sue quattro migliori amiche e divertirsi tra cene a casa e feste private.