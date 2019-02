Speciale Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo: anticipazioni

(Nel video in alto, il promo della scelta di Lorenzo Riccardi)

Venerdì 22 febbraio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Speciale Uomini e Donne - La Scelta. A scegliere la sua compagna di vita stavolta è Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti più chiacchierati dell'ultima stagione del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi insieme con Ivan, Luigi e Teresa (protagonista della prima puntata e vittima di un secco "no" da parte di Andrea Dal Corso). Lorenzo sceglierà tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia.

Speciale Uomini e Donne: il format

Le tre puntate con “Speciale Uomini e Donne: la Scelta” sono prodotte da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il programma e’ scritto dagli autori Raffaella Mennoia, Fabio Pastrello e Luca Zanforlin e da 23 anni vede ragazzi e le ragazze che, sotto l’occhio vigile delle telecamere, hanno la possibilità di scegliere chi conoscere, di scegliere a chi piacere, di fingere o di essere se stessi, di restare o di ritirarsi. L’obiettivo è l’happy end, quello di trovare la donna o l’uomo della propria vita (moltissimi i fidanzamenti, i matrimoni e i figli nati da un incontro al programma)quello di essere felici insieme. Negli anni il format originale ha generato un grande riscontro di pubblico, rislutato che ha indotto Mediaset a portare le storie d’amore in prima serata su Canale5.

Speciale Uomini e Donne, lo speciale spiegato da Maria De Filippi

In una lunga intervista rilasciata a Oggi, Maria De Filippi ha svelato qualche dettaglio sullo speciale ‘Uomini e Donne’ che partirà il 15 febbraio con la scelta di Teresa, unica tronista donna.

“I tre speciali sono senza conduzione e racconteranno i due giorni che precedono le scelte dei quattro tronisti. La festa di fidanzamento sarà ambientata in un castello che vedrà coinvolta, oltre alla famiglia di Teresa e a quelle dei corteggiatori, anche delle donne famose assai amate dal pubblico del programma”: queste le anticipazioni di Maria che ha anche ribadito i ruoli di Valeria Marini come party planner, Gemma Galgani consigliera della tronista, Giulia De Lellis addetta al look e Tina Cipollari che lancerà le sue previsioni in merito alle scelte.

In basso, le foto delle due corteggiatrici Claudia (nella prima immagine) e Giulia