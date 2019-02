Uomini e Donne, il video della scelta di Lorenzo

(In alto, il video della scelta di Lorenzo)

Si è concluso ieri sera il "trono" di Lorenzo Riccardi. In occasione della puntata speciale Uomini e Donne - La Scelta, il 22enne milanese ha scelto Claudia Dionigi come sua compagna di vita, escludendo la possibilità di una relazione con l'altra corteggiatrice, Giulia.

La scelta di Lorenzo

Lorenzo è stato indeciso fino all'ultimo. Poi i due giorni trascorsi in villa insieme alle ragazze sono stati chiarificatori e la scelta è ricaduta sulla bella romana. Lei, dal canto suo, lo ha tenuto sulle spine fino all'ultimo, aspettando lo scadere del tempo per presentarsi al party di fidanzamento. Poi è arrivata: "Tu sai che dovrei dirti di no, vero?", "Sì" ha risposto lui, "Ma come faccio?" ha poi aggiunto lei scoppiando in un sorriso e andandolo ad abbracciare.

Speciale Uomini e Donne: il format

Le tre puntate con “Speciale Uomini e Donne: la Scelta” sono prodotte da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il programma e’ scritto dagli autori Raffaella Mennoia, Fabio Pastrello e Luca Zanforlin e da 23 anni vede ragazzi e le ragazze che, sotto l’occhio vigile delle telecamere, hanno la possibilità di scegliere chi conoscere, di scegliere a chi piacere, di fingere o di essere se stessi, di restare o di ritirarsi. L’obiettivo è l’happy end, quello di trovare la donna o l’uomo della propria vita (moltissimi i fidanzamenti, i matrimoni e i figli nati da un incontro al programma)quello di essere felici insieme. Negli anni il format originale ha generato un grande riscontro di pubblico, rislutato che ha indotto Mediaset a portare le storie d’amore in prima serata su Canale5.