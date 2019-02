Speciale Uomini e Donne, la scelta di Luigi e Ivan: tutte le anticipazioni

(Nel video in alto, le anticipazioni della prossima puntata di Speciale Uomini e Donne - La Scelta)

Venerdì 1 marzo, alle 21.10 circa su Canale 5 si conclude con il terzo appuntamento il docu-reality “Speciale Uomini e Donne: la Scelta”. Dopo la delusione di Teresa e il lieto fine di Lorenzo, si riaprono le porte della villa per il ventitreenne siciliano Luigi Mastroianni e lo spagnolo ventisettenne Ivan Gonzalez, che dopo un lungo percorso ricco di emozioni e sentimenti potranno finalmente ascoltare il loro cuore e fare la propria scelta d’amore.

I due protagonisti hanno la possibilità di passare due giorni nella villa insieme alle rispettive pretendenti per poter scegliere chi delle due farà breccia nel loro cuore.

Uomini e donne, la scelta di Luigi e Ivan: anticipazioni

Luigi è combattuto tra Irene, vent’anni di Roma e Valentina, ventinove anni originaria di San Benedetto del Tronto; Ivan dovrà scegliere tra Sonia, 31 anni di Sassari e Natalia, ventunenne della provincia di Sondrio.

Chi sceglieranno i due ragazzi? Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, Luigi avrebbe scelto Irene, mentre Ivan avrebbe scelto Sonia.

Ora, se davvero i rumors trovano un fondamento, resta un unico grande interrogativo: le prescelte si saranno presentate alla festa da sogno nel Castello?

Al gran galà non mancheranno la guest star Tina Cipollari e molte delle coppie amatissime dal pubblico nate nel talk di Canale 5, che insieme alla party planner Valeria Marini, la fashion blogger Giulia De Lellis, la stylist Anahi Ricca e l’opinionista Gianni Sperti potranno condividere con le due coppie appena nate l’inizio della loro favola d’amore.

Speciale Uomini e Donne: il format

Le tre puntate con “Speciale Uomini e Donne: la Scelta” sono prodotte da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il programma e’ scritto dagli autori Raffaella Mennoia, Fabio Pastrello e Luca Zanforlin e da 23 anni vede ragazzi e le ragazze che, sotto l’occhio vigile delle telecamere, hanno la possibilità di scegliere chi conoscere, di scegliere a chi piacere, di fingere o di essere se stessi, di restare o di ritirarsi. L’obiettivo è l’happy end, quello di trovare la donna o l’uomo della propria vita (moltissimi i fidanzamenti, i matrimoni e i figli nati da un incontro al programma)quello di essere felici insieme. Negli anni il format originale ha generato un grande riscontro di pubblico, rislutato che ha indotto Mediaset a portare le storie d’amore in prima serata su Canale5.

Speciale Uomini e Donne spiegato da Maria De Filippi

In una lunga intervista rilasciata a Oggi, Maria De Filippi ha svelato qualche dettaglio sullo speciale ‘Uomini e Donne’ che partirà il 15 febbraio con la scelta di Teresa, unica tronista donna.

“I tre speciali sono senza conduzione e racconteranno i due giorni che precedono le scelte dei quattro tronisti. La festa di fidanzamento sarà ambientata in un castello che vedrà coinvolta, oltre alla famiglia di Teresa e a quelle dei corteggiatori, anche delle donne famose assai amate dal pubblico del programma”: queste le anticipazioni di Maria che ha anche ribadito i ruoli di Valeria Marini come party planner, Gemma Galgani consigliera della tronista, Giulia De Lellis addetta al look e Tina Cipollari che lancerà le sue previsioni in merito alle scelte.