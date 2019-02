Speciale Uomini e Donne, la scelta di Teresa tra sorrisi e lacrime: anticipazioni

(Nel video in alto, le anticipazioni della scelta di Teresa)

C'è grande attesa per Speciale Uomini e Donne - La scelta, la trasmissione di prima serata spin off di Uomini e Donne, in cui i tre tronisti Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan sceglieranno il corteggiatore ideale. La prima scelta è di Teresa Langella, che deciderà chi tra Antonio e Andrea potrà essere il suo compagno di vita.

Speciale Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Teresa

Un ciclone di emozioni per la bellissima napoletana, indecisa tra Andrea ed Antonio. Nella prima clip diffusa dalla trasmissione, la vediamo sorridere e commuoversi: "La scelta che farò? Forse riucirò anche a vederlo come padre dei miei figli", ammette. I tre trascorrono separatamente o in coppia un po' di tempo in una Villa dove ognuno dei due pretendenti ha la possibilità di seguire in tempo reale gli incontri con il contendente. Presente anche Gemma Galgani, che svolge il ruolo d'eccezione di confidente di Teresa.

Successivamente avrà luogo il party di fidanzamento in un Castello dove sono invitati i parenti e gli amici di Teresa e dei corteggiatori. Ospiti speciale Tina Cipollari e poi con lei Valeria Marini, Giulia De Lellis, Anahi Ricca e tanti altri amati personaggi del mondo Tv, tra cui l’immancabile Gianni Sperti. Ma il prescelto si presenterà e ci sarà l'happy end?