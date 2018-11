Scherzi a parte, Adriano Pappalardo vittima del programma: "Alla fine piangevo sul serio"

"Alla fine piangevo sul serio", ha confidato Adriano Pappalardo a Paolo Bonolis in riferimento allo scherzo del programma 'Scherzi a parte' di cui è stato vittima.

Nella candid il cantante è stato contattato per cantare al matrimonio di una coppia, ma improvvisamente è venuto a sapere che lo sposo è morto. Così l’organizzatore ha proposto all’agente di far cantare ugualmente l’artista durante la funzione funebre e di fingersi amico del defunto.

Pappalardo ha accettato in cambio di un pagamento di 4.500 euro. In seguito il cantante ha scelto di lasciare la cerimonia funebre dopo che una donna gli ha chiesto del denaro per aiutarla a mantenere suo figlio avuto proprio con il defunto…