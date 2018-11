Paola Perego, la verità dopo anni sul malore di Giulio Andreotti in diretta

Vittima di ‘Scherzi a Parte’, Paola Perego è poi intervenuta in studio per parlare della burla organizzata ai suoi danni dalla redazione del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e per fare quattro chiacchiere con il conduttore.

Dopo aver commentato lo scherzo - un’opera di street art ‘creata’ sulla portiera della sua auto, con tanto di esperto d’arte venuto a certificarne l’importanza, mentre lei andava su tutte le furie - Paola Perego ha poi ricordato un momento “storico” della televisione italiana, del quale è stata suo malgrado protagonista nel 2008: il malore in diretta di Giulio Andreotti a “Questa Domenica”, programma pomeridiano all’epoca in onda su Canale 5.

L’allora senatore a vita Andreotti, intervistato dalla Perego, ebbe infatti un malore improvviso durante l’intervista, rimanendo per qualche momento in silenzio, come paralizzato e con lo sguardo fisso nel vuoto mentre nello studio calò il gelo. Perego mandò la pubblicità e, una volta tornati in studio, la conduttrice fece rientrare Andreotti, che nel frattempo sembrava essersi ripreso del tutto.

Ma cosa era successo esattamente?

Paola Perego aveva appena fatto una domanda ad Andreotti sul futuro dei giovani. Accortasi che il politico democristiano non rispondeva più, dopo aver cercato di richiamare la sua attenzione riproponendo la domanda, Perego ha vissuto momenti di panico.

“Non l’ho toccato perché ero convinta che fosse morto. Eravamo in diretta. Ho guardato gli autori che mi hanno guardato senza sapermi dire nulla. A quel punto ho chiamato la pubblicità ed è arrivato il medico del Presidente. “E un attacco ischemico, a volte gli prende. Dura poco, poi si riprende e non ricorda nulla. Dietro le quinte, Andreotti si riprende e poi mi chiede: ‘Allora, tutto bene l’intervista?”

Dopo che Andreotti si era ripreso, Paola Perego ha voluto farlo ritornare in studio per salutare il pubblico e rassicurare sulle sue condizioni.