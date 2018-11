Scherzi a parte, Michelle Hunziker ‘si vendica’ della figlia Aurora: “L’ha presa malissimo”

(Lo scherzo ad Aurora Ramazzotti)

“Quando ero incinta di Sole al nono mese mi chiamò un suo amico alle due e mezza di notte per dirmi che era in ambulanza…”: così Michelle Hunziker ha spiegato perché si sia resa complice della redazione del programma ‘Scherzi a parte’ partecipando attivamente allo scherzo per la figlia Aurora.

Il tema della gag è stato un terribile incidente avvenuto durante una lezione di Boot Camp insieme alla figlia,che avrebbe compromesso per sempre la carriera di Michelle Hunziker, limitandone i movimenti alle gambe. Per Aurora passano infiniti minuti di ansia, in cui trattiene a fatica le lacrime nel vedere che la madre sembra aver totalmente perso il controllo delle gambe.