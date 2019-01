Scialpi attacca 'Ora o mai più' e si scaglia contro Ornella Vanoni: “Mummia, ritirati”

Il programma di Rai Uno del sabato sera ‘Ora o mai più’ si sta rivelando il terreno mediatico da cui far nascere pesanti malumori tra i suoi protagonisti.

Nella puntata in onda il 26 gennaio i telespettatori hanno potuto assistere all’acceso botta e risposta tra Ornella Vanoni e Amedeo Minghi, nato quando la prima, supportata dal parere di Red Canzian, ha criticato il celebre brano del collega ‘Vattene amore’ dando vita ad una polemica che si è trasferita sui social.

Adesso ad alimentare la questione è stato Scialpi che via Facebook e Instagram non ha mancato di rivolgere pesanti critiche al programma e anche ad Ornella Vanoni, definita “una mummia, troppo vecchia per capire”.

Scialpi attacca il programma ‘Ora o mai più’ e Ornella Vanoni: “Mummia, ritirati”

Scialpi si è scagliato contro Ornella Vanoni che, nel corso dell’ultima puntata, aveva commentato il suo modo di vestire. “Ti ho dato 6 perché sei vittima, vittima di un signore vestito così”, aveva esclamato la giudice del programma alla concorrente Donatella Milani che si era esibita in un duetto con lui.

A distanza di giorni dall’episodio, Scialpi ha così detto la sua sui social: “Dedicato alla mummia Ornella Vanoni: sei troppo vecchia per capire ritirati è la cosa più giusta e etica che tu possa fare!”, ha scritto Sicalpi in calce alla foto che lo mostra con il look sfoggiato nel corso della seconda puntata di Ora o mai più.

Su Facebook, poi, si è scagliato fortemente contro il programma di Rai Uno: “Finché ci sono questi programmi non andrò in televisione anche se quando ci vado qualcosa combino”, ha affermato Scialpi tornando a difendere Amedeo Minghi e il suo successo ‘Vattene amore’.

“L’esperienza è stata da non ripetere più, la prossima volta chiederò il triplo dei soldi come fanno i miei colleghi e voglio essere trattato come si deve (….) Esperienza negativa, trasmissione bruttissima. Se la prossima volta non mi danno una prima serata come si deve, mi vedrete solo nei concerti. È stato imbarazzante trovarsi lì”, le parole del cantante.

Per dover di cronaca #scialpi non ha affermato"Fa schifo"bensì "non mi piace". C'è una sostanziale differenza.

Di stile,eleganza,educazione,etica morale e professionale con sedicenti"coach"che dovrebbero allenare il cervello. Se ancora in loro possesso @OrnellaVanoni @red_canzian pic.twitter.com/YoQapNjnW9 — SCIALPI SHALPY official Team (@scialpifans) 28 gennaio 2019