Selvaggia Lucarelli consiglia a Luxuria di stare alla larga da Barbara d'Urso: "Attacchi schifosi"

Le scuse di Barbara d'Urso non bastano secondo Selvaggia Lucarelli. La giornalista (e non è l'unica) condanna senza appello quanto accaduto lunedì sera a 'Live - Non è la d'Urso', dove Vittorio Sgarbi si è scagliato con ferocia contro Vladimir Luxuria rivolgendole attacchi volgari e sessisti.

"Voglio bene a Vladimir Luxuria e gli attacchi che le hanno rivolto sono schifosi - ha scritto la Lucarelli nelle sue ig stories - ma il modo migliore per difendere le proprie idee e la propria dignità è non andare in certi salotti. Bisogna imparare a scegliere, nel tempo, ciò di cui non si vuole essere complici".

Luxuria, spesso ospite nei programmi di Barbara d'Urso, potrebbe seguire davvero il consiglio dell'amica. Il suo ultimo tweet, in risposta alle parole della conduttrice, fa pensare proprio a questo: "L'omofobia e la transfobia si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo". Insomma, la paladina dei diritti lgbt ha preso un bello scivolone...