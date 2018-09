Selvaggia Lucarelli rifiuta Domenica In, cachet basso: bordata sullo stipendio di Fazio

La presenza di Selvaggia Lucarelli come ospite fissa della nuova stagione di "Domenica In" sembrava certa e invece, a una settimana dal via, arriva il forfait della giornalista. Un duro colpo per Mara Venier, che aveva puntato anche su di lei per provare ad arginare l'uragano d'Urso contro cui dovrà fare i conti, tutte le settimane, dal 16 settembre.

Non è stato raggiunto un accordo economico, come spiega la stessa Lucarelli a davidemaggio.it: "Purtoppo la Rai ha un budget che non ho ritenuto idoneo, soprattutto considerato il fatto che ho un autunno complicato lavorativamente perché ho in uscita due libri in pochi mesi".

Niente da ridire sulla "zia" Mara, ma la pungente giornalista non si lascia sfuggire l'occasione per sganciare una bella cannonata: "Bastava togliere lo 0,002 per cento a Fazio, ma niente, sono proprio la figlia della schifosa". Ironica, ma mica poi tanto.

Nessun rimpianto, Selvaggia Lucarelli va avanti per la sua strada senza Domenica In. L'unico dispiacere, forse, è per la Venier: "Mara è stata gentile e generosa a chiamarmi, pensavamo a una collaborazione fissa, perché io non amo più da tempo fare l'opinionista ballerina in tv e rifiuto praticamente tutte le ospitate".