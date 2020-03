Coronavirus, Lucarelli: "Tamponi a Dybala e fidanzata, a casa gente moribonda. Corsia preferenziale per vip"

Ha iniziato a febbraio con la solidarietà alla comunità cinese di Milano, quando il coronavirus era ancora un 'problema degli altri' e noi italiani ci limitavamo a svuotare i ristoranti orientali. All'arrivo del Covid in Italia, Selvaggia Lucarelli è stata tra le prime a seguirlo, con approfondimenti e documenti inediti, storie raccolte dalle zone rosse. 'Sul pezzo' da mesi, la giornalista condivide sui social commenti e perplessità sull'emergenza, e spesso lo fa in modo severo.

L'ultima denuncia arriva dopo la notizia della positività del calciatore bianconero Paul Dybala e della sua fidanzata, che ha raccontato sui social tutti i dettagli. In giorni in cui si chiede a gran voce di fare più tamponi, Selvaggia Lucarelli tuona su Twitter: "Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e 'un'altra persona' (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno fatto i tamponi. Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip".

Un'osservazione giusta, o perlomeno lecita, che però non ha ottenuto consensi (ma viene da pensare più per l'antipatia che suscita a molti la giornalista). Pioggia di critiche per la Lucarelli, dai tifosi juventini agli 'smanettoni', tutti inneggiano a un suo passo indietro nell'emergenza in favore degli esperti. Alla sua domanda, però, nessuno ha ancora risposto.

Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e “un’altra persona” (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno fatto i tamponi. Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip. pic.twitter.com/UKQSSo80HF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 22, 2020

La #lucarelli polemizza sul tampone fatto da #Dybala, che gioca in squadra con altri due compagni risultati positivi, ma quando il tampone lo ha fatto Il capo del #PD #Zingaretti, ASINTOMATICO, non ha detto mezza parola. Fuori luogo e incoerente. — carlotta chiaraluce (@chiaralucetw) March 23, 2020

La statista Lucarelli.



In un mese e mezzo hai fatto le capriole: sei passata dalle cene solidali (per dirne una) ai video segnalazione di persone in giro.



Ma poi apri il pezzo con l'ineluttabile "La Lombardia è stato il primo focolaio silente del paese e d’Europa"



E questo? pic.twitter.com/SQuEx6IWJg — Ma basta (@ma_bastasu) March 22, 2020

Selvaggia Lucarelli che eri ignorante lo sapevo ma fino a questo punto non lo avrei mai immaginato,in uno staff dove ci sono stati casi positivi è per norma di legge che devono tutti fare il tampone non per divertimento ma per legge e alla Juve è stato fatto per tutti dopo Rugani Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. March 22, 2020

La domanda della Lucarelli è fatta per fare like perché usare il nome di PAUL O Dybala è comodo.

Rugani e fidanzata non erano abbastanza famosi. — TURNDELIGTON.💎⚪⚫ (@FrancescaG1033) March 22, 2020