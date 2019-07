Selvaggia Lucarelli: "Ho vinto l'appello del processo Barbara d'Urso"

"ESCLUSIVA MONDIALE. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una causa contro di me e che "mi ero rifiutata di scusarmi", ma basta un tweet: oggi ho vinto l'appello del processo Barbara D'Urso. 'Il fatto non costituisce reato'". Lo annuncia sul suo profilo twitter la giornalista Selvaggia Lucarelli, a proposito del processo d'appello per diffamazione ai danni della D'Urso.

Nel 2017 Lucarelli è stata ritenuta "colpevole del reato di diffamazione aggravata ai danni di Barbara D'Urso" per un post pubblicato nel 2014 su Twitter e Instagram. La blogger, commentando un'intervista resa dalla conduttrice a Daria Bignardi, affermò: "L'applauso del pubblico delle Invasioni alla d'Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke".