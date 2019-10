Amici Celebrities, la semifinale: Maria De Filippi giudice, si sciolgono le squadre

Tutto pronto per la semifinale di 'Amici Celebrities', in onda domani, mercoledì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Michelle Hunziker, subentrata a Maria De Filippi in occasione della terza puntata, mentre Maria torna come ospite diventando giudice speciale di puntata per la prima volta nella storia di 'Amici'. Sono rimasti in sei i semifinalisti in gara per la vittoria "tutti contro tutti": Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Chi saranno i finalisti?

Come nello schema tipico di Amici, le due squadre sono state ufficialmente sciolte e i sei concorrenti corrono per la vittoria e si giocano il tutto per tutto in questa gara giunta al rush finale. A decidere le loro sorti, oltre al il pubblico da casa che ha potuto esprimere la propria preferenza tramite il televoto, anche l’implacabile giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, Platinette ed eccezionalmente De Filippi.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia di Gian Marco Mori.