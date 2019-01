Al via 'Speciale Uomini e Donne: La Scelta' con Tina, De Lellis, Gemma e Valerina Marini

Al via, venerdì 15 febbraio, alle 21.10 su Canale 5, 'Speciale Uomini e Donne: La Scelta', primo dei tre appuntamenti con il docu reality prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, che svelerà in prima serata il finale delle quattro favole d'amore dei tronisti Teresa, Lorenzo, Luigi ed Ivan.

Serale Uomini e Donne: il cast

Dopo lo speciale dedicato alla lettera di Gemma a Giorgio del 2017, il dating di Maria De Filippi 'Uomini e donne' torna di nuovo in onda in prima serata. Due cortegiatori per ogni scelta, una villa e un castello da sogno per la festa di fidanzamento: questi gli ingredienti del programma. Tante le guest star attese: tra queste, Gemma Galgani nel ruolo della "confidente", Valeria Marini la "party planner", Giulia De Lellis "l'influencer e la fashion blogger" ed Anahi Ricca (storica costumista Mediaset) la "stylist e giudice d'eleganza". Super ospite al castello, Tina Cipollari.

Serale Uomini e donne: i tronisti

A fare la loro scelta d'amore vedremo Ivan Gonzalez, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella, protagonisti dell'ultima stagione della trasmissione. La promessa arriverà nel castello, come in ongi favola che si rispetti, set esclusivo della versione serale di Uomini e Donne.

Serale Uomini e Donne: il format

Le tre puntate con “Speciale Uomini e Donne: la Scelta” sono prodotte da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il programma e’ scritto dagli autori Raffaella Mennoia, Fabio Pastrello e Luca Zanforlin.